Küresel salgında can kaybı 257 bini geçti

Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayışları artıyor. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 257 bin 19'a ulaştı. Vaka sayısı ise 3 milyon 711 bini geçti. 1 milyon 235 bin 491 kişi ise iyileşti. İşte diğer gelişmeler:
İngiltere
: Son 24 saatte 693 kayıp yaşayan ve toplamda 29 bin 427 can kaybına ulaşan İngiltere, Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu.
Fransa
: Dün 330 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.
İspanya
: Hayatını kaybedenlerin sayısı dün de 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 250 bin 561'e çıktı.
İtalya
: Hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e, vaka sayısı da 213 bin 13'e yükseldi.
Çin
: Son 24 saat içinde sadece 1 yeni vaka saptandı; o da yurtdışından dönen bir kişi oldu.
Belçika: V
akalar 50 bin 509'a, can kaybı da 8 bin 16'ya ulaştı.
İran:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 99 bin 970 oldu.
Rusya:
Vaka sayısı 10 bin 102 artışla 155 bin 370'e ulaştı. Can kaybı ise bin 451.
KKTC
: 17 gündür vaka görülmedi.
ALMANYA'DA CAMİLER YENİDEN AÇILIYOR
Almanya'da camiler cumartesi yeniden ibadete açılıyor. 12 yaşından küçüklerin girilmesine izin verilmeyecek. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 993'e, toplam vaka sayısı ise 166 bin 696'ya yükseldi.
ABD'DE ET SIKINTISI YAŞANIYOR
ABD'de son bir günde bin 15 kişi öldü. Bu, son bir ay içindeki en düşük ölüm oldu. Kovid-19 nedeniyle üretimin aksamasından dolayı ülkede et sıkıntısı baş gösterdi. Birçok restoran zinciri ve süpermarkette et satılmamaya başlandı.