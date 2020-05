Küresel salgında can kaybı 257 bini geçti

Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayışları artıyor. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 257 bin 19'a ulaştı. Vaka sayısı ise 3 milyon 711 bini geçti. 1 milyon 235 bin 491 kişi ise iyileşti. İşte diğer gelişmeler:: Son 24 saatte 693 kayıp yaşayan ve toplamda 29 bin 427 can kaybına ulaşan İngiltere, Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu.: Dün 330 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.: Hayatını kaybedenlerin sayısı dün de 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 250 bin 561'e çıktı.: Hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e, vaka sayısı da 213 bin 13'e yükseldi.: Son 24 saat içinde sadece 1 yeni vaka saptandı; o da yurtdışından dönen bir kişi oldu.akalar 50 bin 509'a, can kaybı da 8 bin 16'ya ulaştı.Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 99 bin 970 oldu.Vaka sayısı 10 bin 102 artışla 155 bin 370'e ulaştı. Can kaybı ise bin 451.: 17 gündür vaka görülmedi.Almanya'da camiler cumartesi yeniden ibadete açılıyor. 12 yaşından küçüklerin girilmesine izin verilmeyecek. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 993'e, toplam vaka sayısı ise 166 bin 696'ya yükseldi.ABD'de son bir günde bin 15 kişi öldü. Bu, son bir ay içindeki en düşük ölüm oldu. Kovid-19 nedeniyle üretimin aksamasından dolayı ülkede et sıkıntısı baş gösterdi. Birçok restoran zinciri ve süpermarkette et satılmamaya başlandı.