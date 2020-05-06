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Ordusu ’ne 24 hava operasyonu düzenledi

Ordusu hava unsurları, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan ’ne bugün 24 hava operasyonu düzenledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:08 ABONE OL
Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü’ne 24 hava operasyonu düzenledi

Libya Ordusu hava unsurları, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne bugün 24 hava operasyonu düzenledi.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, dün sabahtan itibaren Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlenen 24 hava operasyonunda 2 Grad aracı ile çeşitli silahlar ve mühimmat araçlarının imha edildiğini duyurdu.

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Üssü'nü ele geçirmek için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Libya hükümetine bağlı Öfke Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, dün akşam saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, üssün etrafının tamamen kuşatıldığını ve faaliyet yapılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

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Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü’ne 24 hava operasyonu düzenledi
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