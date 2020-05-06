Normalleşmeye ikinci dalga freni

Kovid-19 nedeniyle haftalardır hayatın durduğu ülkelerde salgının yayılmasına karşı uygulanan yasaklar hafifletilmeye başlandı. Kovid-19 vakalarının azalışa geçmesiyle alınan kararların ardından hayatın kademeli olarak normale dönmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlardan ikinci dalga uyarıları ardı ardına geliyor. İngiltere'de bulunan Imperial College Üniversitesi uzmanları pazartesi gününden itibaren yasakların hafifletildiği İtalya hakkında bir rapor yayımladı. Buna göre nüfusun sadece yüzde 20'sinin normal yaşama dönmesi halinde bile ilk salgından daha büyük ikinci bir dalga yaşanabilir. Araştırmacılar, bunun kötümser bir tahmin olduğunu, bu modellemede tüm şartların dikkate alınmadığını, gevşetmelerin ardından uygulanacak toplumsal gözetim, filyasyon ve enfekte kişilerin izolasyona alınması gibi uygulamalara yer verilmediğini belirtiyor. İtalya'da dün itibariyle 212 bin vaka, yaklaşık 30 bin ölüm var.ABD'de ikinci dalga uyarısı geldi. New York Times gazetesinin elde ettiği bir gizli belgeye göre, Beyaz Saray, koronavirüs salgınında şu anda bin 750 civarında olan günlük can kaybının 1 Haziran itibarıyla 3 bine yükselebileceği tahmininde bulundu. Habere göre Washington Üniversitesi'ndeki Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, Ağustos ayı başında ABD'de ölü sayısının 135 bine ulaşabileceğini öngördü. ABD'de halihazırda vaka sayısı 1 milyon 230 bini geçerken, ölümler ise 72 bine dayandı.İkinci dalga korkusu sadece İtalya ve ABD'de yok. Japonya'da örneğin ikinci dalga endişesi ile önceki gün OHAL, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde de ağustos gibi olası bir ikinci dalgaya yönelik senaryolar hazırlanıyor. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ise ikinci dalgayı da başarıyla atlattı. Bölgede ikinci dalga Şubat ayının sonunda başladı. Son iki gündür hiç yeni vaka bulunmuyor.