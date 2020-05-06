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Sağlık sistemimize övgü

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Koronavirüs salgınında Türkiye'nin başarısı dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Dünyanın en etkili haber ajanslarından Agence France- Presse (AFP) ve ABD'li ünlü kanal CNN International İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi. AFP'de yer alan haberde, İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen'in röportajına yer verildi. Haberde, Türkmen'in "Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır" sözü öne çıkarıldı. Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki başarısını araştıran CNN International ekibi ise, filyasyon çalışmalarını inceledi. İstanbul'da gördüklerine hayran kalan ekip, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.
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Sağlık sistemimize övgü
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