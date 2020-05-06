Son dakika! Coronavirüs ile ilgili önemli bulgulara erişen doktor öldürüldü! Evin 100 metre uzağında bir başka ceset...

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde araştırma profesörü olan, koronavirüsle ilgili 'çok önemli bulgular' elde etmenin eşiğinde olan 37 yaşındaki Çinli Dr. Bing Liu'nun adı önce cinayet, ardından intiharda geçti.

Cumartesi günü Dr. Bing Liu evinde yalnızken kimliği belirsiz biri tarafından öldürülmüş bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, baş, boyun ve gövdesinde ateşli silah ile öldürüldüğü anlaşılırken, 46 yaşındaki Hao Gu isimli kişinin Liu'nun evinden 100 metre uzaklıktaki aracında ölü bulundu. Gu'nun önce Dr. Bing Liu'yu öldürdüğü, ardından silahı kendisine yönelterek intihar ettiği düşünülüyor.

Polis yetkilileri, Liu ile Gu'nun birbirlerini tanıdıkları görüşünde birleşti. Raporlarda, Liu'nun herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadığı, ölmeden önce herhangi bir kayıp ihbarı almadıkları, evli olan araştırmacının eşinin cinayet sırasında evde olmadığı, Çin'de yaşadığı belirtildi. Ancak olayı araştıran bir dedektif, Liu'nun Çinli olması nedeniyle hedef alındığına dair hiçbir belirti olmadığını ifade etti.

Pittsburgh Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Liu'nun SARS-koronavirüs (COVID-19) salgının altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların hücresel temellerini anlamaya yönelik çok önemli bulgular ortaya koyduğu, 'mükemmel' bilimsel araştırmalarına saygı gereği, başlattığı çalışmalarını tamamlamak için çaba göstereceklerini ifade edildi.

"Dr. Bing Liu, alanında birçok meslektaşının saygısını ve takdirini kazanan ve bilime benzersiz katkılar yapan olağanüstü bir araştırmacıydı" denildi.

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