Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma

Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma

Başsavcılığı, siteleri aracılığıyla bazı devlet kurumlarına karşı, meclisin feshedilmesinin de aralarında bulunduğu "kışkırtma çağrıları" yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.5.2020 22:43 ABONE OL
Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma

Tunus'taki sosyal medya kullanıcıları son zamanlarda "Vatanı Kurtarma Heyeti" isimli bir gruba ait olduğu belirtilen ve "partilerin ve parlamentonun feshedilerek yetkililerin yargılanması, anayasanın askıya alınması, devrim sonrası çıkarılan yasaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenerek referandumla onaylanmasını" talep eden bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Medya ve İletişim Birimi Başkanı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu belgenin sosyal medyada paylaşılması üzerine başsavcılığın, ilgili güvenlik birimlerine konuyla ilgili araştırma yapması talimatı verdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre uygun kararların alınacağını kaydeden Dali, Başsavcılığın birkaç gün önce devlet kurumlarına yönelik bu kışkırtma çağrılarını araştırma sözü verdiğine dikkati çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA