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’nin yardımları takdirle karşılanıyor

’nin dünyanın dört bir yanındaki ülkelere din, renk, ırk ayırt etmeden tıbbi malzeme ve ekipman göndererek dostluk elini uzatması, tüm ülkelerce takdirle karşılanıyor

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Türkiye’nin yardımları takdirle karşılanıyor
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan etkinlikteki konuşmasını alıntılayan von der Leyen, "Desteğiniz için teşekkür ederiz " ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye Kovid-19 salgını için gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

TÜRK DERNEKLERİNDEN YARDIM
ABD'deki Türk toplumu, Kovid-19 salgınından zarar gören Türk öğrenci ve ailelere yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. New Jersey'in Paterson şehrindeki Türk dernekleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yüzlerce paket hazırladı.
Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kamerun'da ramazan yardımlarına başladı.
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Türkiye’nin yardımları takdirle karşılanıyor
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