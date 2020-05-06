Türkiye’nin yardımları takdirle karşılanıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan etkinlikteki konuşmasını alıntılayan von der Leyen, "Desteğiniz için teşekkür ederiz " ifadelerini kullandı.ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye Kovid-19 salgını için gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.ABD'deki Türk toplumu, Kovid-19 salgınından zarar gören Türk öğrenci ve ailelere yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. New Jersey'in Paterson şehrindeki Türk dernekleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yüzlerce paket hazırladı.Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kamerun'da ramazan yardımlarına başladı.