ABD'de ilk kez gözaltı merkezinde bir göçmen Kovid-19'dan öldü

San Diego Bölge Sağlık ve İnsani Hizmetler Ajansı Sözcüsü Craig Sturak, Kovid-19'dan ölen 57 yaşındaki göçmenin, Otay Mesa Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu ve nisan ayı sonunda hastaneye kaldırıldığını söyledi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ile gözaltı merkezini işleten CoreCivic Inc şirketinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. ABD'deki gözaltı merkezlerinde yaklaşık 30 bin göçmen tutuluyor. Buralarda tespit edilen 705 Kovid-19 vakasından 132'sinin San Diego'daki merkezde kayda geçtiği ifade ediliyordu.

Yine CBP'nin Kovid-19 görülen 39 çalışanından 10'u Otay Mesa'da görevli. Louisiana'da nisan sonunda bir göçmen gözaltı merkezindeki iki gardiyan Kovid-19'dan yaşamlarını yitirmişti.