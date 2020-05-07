ABD'de yayılan Kovid-19'un New York kaynaklı olduğu iddia edildi

New York Times'ın eyaletlerden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerine dayandırdığı haberinde, New York'ta mart başında görülen Kovid-19 salgınının, ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, virüsün sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasağı önlemlerinin uygulamaya başlamadan önce New York'tan seyahat eden binlerce kişi tarafından ülkeye yayıldığı kaydedildi.

VİRÜSÜN MUTASYON İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Söz konusu bulguların, uzmanların, ülke genelinde toplanan 2 bin virüs örneğinin mutasyon izlerinin takip etmesi ve salgın modelleri ile enfekte olmuş insanların seyahat geçmişlerinin incelemesi sonucu ortaya çıktığı vurgulandı.

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NEW YORK'TAN YAYILMIŞ

Teksas, Ohio, Louisiana, Idaho, Wisconsin ağırlıklı olmak üzere birçok eyaletten alınan örneklerin çoğunun, New York'ta ortaya çıkan virüsün kökenine uzanan farklı mutasyon izlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Virüsün yeni insanları enfekte ettikçe mutasyona uğrayarak çoğaldığı ancak bu mutasyonların tipik olarak virüsün davranışını değiştirmediği ve kökeninin imzasını taşıdığı kaydedildi.

ABD'DEKİ SALGININ YÜZDE 60-65'İ NEW YORK KAYNAKLI

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Epidomolojisti Nathan Grubaugh, New York'tan yayılan salgının ülke genelindeki virüslerin yüzde 60-65'ini oluşturduğunu tahmin ederek, "Artık New York'un ülkenin geri kalanı için ilk çıkış yeri olduğuna emin olmak için yeterince veriye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, New York'ta ortaya çıkan virüslerin, Avrupa'daki salgınlara uzanan belirgin bir genetik imzası olduğu vurgulanırken, öte yandan ülkede ilk vakanın görüldüğü Washington eyaletinden yayılan virüslerin ise doğrudan Çin'e bağlanan izleri olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa'dan seyahat kısıtlaması önleminin geç alındığı belirtilen haberde, araştırmadaki verilerin, virüsün o zamana kadar zaten ülkede yayılmaya başladığını gösterdiği kaydedildi.

California Scripps Research'den İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Kristian Andersen'ın, "Geldiğimiz nokta, virüsün yayılmasını önlemede treni kaçırdığımız ve ülkedeki salgının yurt içi yayılmadan kaynaklandığı anlamına geliyor. Bu başkasının hatası değil, kendi hatamız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık kararnamesi ile 2 Şubat'tan itibaren ABD vatandaşları dışında seyahat eden yolcuların Çin'den, 11 Mart'ta da 26 Avrupa ülkesinden ülkeye girişlerini yasaklamıştı.