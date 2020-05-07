ABD'den son dakika corona virüsü haberi | İhmaller nedeniyle binlerce insan ölüyor! ABD'li hemşireden tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler!

Son dakika haberleri… Asya'dan sonra şimdi ise ABD'de önüne geçilemeyecek bir hal alan corona virüsü salgını, binlerce insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Ağır ihmallerin bulunduğu iddiası ile gündeme gelen ABD, son olarak ülkede corona virüsü ile mücadele ekibinde görev yapan bir hemşirenin sözleriyle adeta kan dondurdu. Nevada eyaletinde görev yaptığı bilinen Nicole Sirotek, internet üzerinden paylaştığı video ile ülkesinde yaşanan olayları itiraf ederken binlerce insanın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise en ufak durumlarda ölüme terk edildiğini ifade ederken göz yaşlarını tutamadı. Dünyanın kilitlendiği video ile ABD'de corona virüsü salgının boyutunu gözler önüne seren hemşire Sirotek, "Siyahi insanların hayatı burada önemli değil" dedi. İşte ABD'den gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

ABD'Lİ HEMŞİRENİN İSYANI TÜM DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI! "İHMALLER NEDENİYLE BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR!"

Son dönemde dünyanın tek gündemi olan Corona virüsü salgınında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken öte yandan ilk zamanlarda Asya'da etkisini sürdüren Kovid-19 enfeksiyonu şimdilerde ise özellikle ABD'de önüne geçilemeyecek bir hal aldı. Konuyla ilgili olarak ortaya birçok iddia atılırken sağlık sisteminin halini son olarak ABD'li bir hemşire gözyaşları içerisinde anlattı…

İşte hemşirenin dünyayı ayağı kaldıran o sözleri…