Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den son dakika corona virüsü haberi | İhmaller nedeniyle binlerce insan ölüyor! ABD'li hemşireden tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler!

'den haberi | İhmaller nedeniyle binlerce insan ölüyor! ABD'li hemşireden tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler!

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken salgının merkez üssü 'den gelen haberi adeta kan dondurdu. Sağlık sistemi iflasın eşiğine gelirken öte yandan binlerce insanın yapılan ihmaller sonucunda ölüme terk edildiği iddia ediliyor. Son olarak ABD'li bir hemşire yayınladığı videoda ülkesindeki salgınıyla ilgili durumu göz yaşları içerisinde anlatırken en ufak bir şeyde hastaların fişi çekiliyor ifadeleri tüm dünyayı bu habere kilitledi. Asya'da etkisini kaybeden corona virüs enfeksiyonu şimdilerde özellikle ABD'de önüne geçilmeyecek bir hal aldı. Nevada eyaletinde görevli olan ve salgın sürecine destek olmak için vakaların en yoğun olduğu bölgeye 'a giden Nicole Sirotek isimli hemşire yayınladığı videoda KOVİD-19 enfeksiyonuna dair vahim tabloyu gözler önüne serdi. İşte gelen son dakika haberinin detayları ve ABD'deki ihmaller nedeniyle isyan eden hemşirenin yürek burkan sözleri…

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:53 Son Güncelleme: 7.5.2020 13:33 ABONE OL
ABD'den son dakika corona virüsü haberi | İhmaller nedeniyle binlerce insan ölüyor! ABD'li hemşireden tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler!

haberleri… Asya'dan sonra şimdi ise 'de önüne geçilemeyecek bir hal alan salgını, binlerce insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Ağır ihmallerin bulunduğu iddiası ile gündeme gelen ABD, son olarak ülkede corona virüsü ile mücadele ekibinde görev yapan bir hemşirenin sözleriyle adeta kan dondurdu. Nevada eyaletinde görev yaptığı bilinen Nicole Sirotek, internet üzerinden paylaştığı video ile ülkesinde yaşanan olayları itiraf ederken binlerce insanın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise en ufak durumlarda ölüme terk edildiğini ifade ederken göz yaşlarını tutamadı. Dünyanın kilitlendiği video ile ABD'de corona virüsü salgının boyutunu gözler önüne seren hemşire Sirotek, "Siyahi insanların hayatı burada önemli değil" dedi. İşte ABD'den gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

ABD'Lİ HEMŞİRENİN İSYANI TÜM DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI! "İHMALLER NEDENİYLE BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR!"

Son dönemde dünyanın tek gündemi olan Corona virüsü salgınında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken öte yandan ilk zamanlarda Asya'da etkisini sürdüren Kovid-19 enfeksiyonu şimdilerde ise özellikle ABD'de önüne geçilemeyecek bir hal aldı. Konuyla ilgili olarak ortaya birçok iddia atılırken sağlık sisteminin halini son olarak ABD'li bir hemşire gözyaşları içerisinde anlattı…

İşte hemşirenin dünyayı ayağı kaldıran o sözleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den son dakika corona virüsü haberi | İhmaller nedeniyle binlerce insan ölüyor! ABD'li hemşireden tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA