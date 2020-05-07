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haberi: Lamalar koronavirüs tedavisinde kullanılacak! tedavisinde yeni umut

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgına ilişkin haberleri gelmeye devam ederken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Araştırmacılar Covid-19 salgınına yönelik tedavi çalışmalarını araştırmayı sürdürürken son olarak Belçikalı ve ABD'li bilim insanları deve ailesinin üyesi olan lamaların corona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini belirtti. Corona virüsü bloke eden küçük bir parçaçık belirleyen bilim insanlarına göre; Kış (Winter) isimli bir lamanın için yararlı olabileceği açıklandı. Aynı grup 2003 yılında yayılan SARS virüsüne ve 2012 yılındaki MERS virüsüne karşı koyabilecek antikorları da aramaya başlamışlardı. İşte corona virüsü tedavisinde son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 7.5.2020 07:30 Son Güncelleme: 7.5.2020 07:34 ABONE OL
Corona virüsü tedavisi son dakika haberi: Lamalar koronavirüs tedavisinde kullanılacak! Corona virüs tedavisinde yeni umut

Corona virüsü tedavisine yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Belçikalı araştırmacı ekibin lideri , "Kış" isimli lamaya SARS ve MERS virüslerinin güvenli versiyonlarının verildiğini ve daha sonra kan örneklerinin alındığını açıkladı. Lamalar, standart antikorlar ve daha küçük antikorlar yaratmada diğer hayvanlardan ayrıştığı için özellikle seçildiği de belirtilenler arasında yerini aldı. İşte son dakika gelişmeleri...

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE UMUT VEREN GELİŞME!

Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme yaşandı. Belçikalı ve ABD'li bilim insanları deve ailesinin bir üyesi olan lamaların tedavide kullanılabileceğini söyledi.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Corona virüsü tedavisi son dakika haberi: Lamalar koronavirüs tedavisinde kullanılacak! Corona virüs tedavisinde yeni umut
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