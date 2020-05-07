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Favipiravir nedir, etken maddesi nelerdir? Favipiravir ilacı tedavisinde etkili mi?

dünya genelinde 4 milyon yakın insana bulaştı ve on binlerce insanın da dolaylı olarak ölümüne neden oldu. KOVİD-19 ilacı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Corona virüsü ilacı olduğu iddia edilen ve semptomların iyileşme süresini kısalttığı düşünülen favipiravir ilacının ’den getirilerek corona tedavisinde kullanılacağının açıklanmasıyla birlikte, bu ilaç ile ilgili soru işaretleri oluştu. Favipiravir etken maddesi nedir? Çinli uzmanlar tarafından corona virüsü tedavisinde kullanılması önerilen favipiravir ilacının, Çin Ulusak Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile corona virüsü semptomlarını ciddi şekilde etkilediği belirtildi. Peki ülkemize Çin’den getirileceği açıklanan favipiravir ilacı corona virüsü tedavisinde ne kadar etkili? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:01 Son Güncelleme: 7.5.2020 12:01 ABONE OL
Favipiravir nedir, etken maddesi nelerdir? Favipiravir ilacı corona virüsü tedavisinde etkili mi?

Japon menşeili bir ilaç olan ve tedavisinde Çinli uzmanlar tarafından kullanılarak etkileri tespit edilen favipiravir, ülkemizde de corona virüsü vakalarında semptomların iyileştirilmesi amacıyla tedavi sürecinde kullanılacak. Yapılan testlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Çinli yetkililer, favipiravir ilacının corona virüs etkilerini baskıladığı ve semptomların iyileşmesine büyük oranda mümkün kıldığını belirtiyor. Peki favipiravir nedir, corona virüsü tedavisinde etkili mi?

FAVİPİRAVİR NEDİR, HANGİ İLAÇLARDA BULUNUR?

Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelere yayılan covid-19 salgını tedavisini bulmaya yönelik çalışmalardan olumlu cevaplar gelmeye başladı. Son olarak gündeme gelen bu ilacın etken maddesinin virüsü tedavi ettiği bildirilmişti. Haberimizin devamında "Favipiravir nedir" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

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Favipiravir nedir, etken maddesi nelerdir? Favipiravir ilacı corona virüsü tedavisinde etkili mi?
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