Favipiravir nedir, etken maddesi nelerdir? Favipiravir ilacı corona virüsü tedavisinde etkili mi?

Japon menşeili bir ilaç olan ve corona virüsü tedavisinde Çinli uzmanlar tarafından kullanılarak etkileri tespit edilen favipiravir, ülkemizde de corona virüsü vakalarında semptomların iyileştirilmesi amacıyla tedavi sürecinde kullanılacak. Yapılan testlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Çinli yetkililer, favipiravir ilacının corona virüs etkilerini baskıladığı ve semptomların iyileşmesine büyük oranda mümkün kıldığını belirtiyor. Peki favipiravir nedir, corona virüsü tedavisinde etkili mi?

FAVİPİRAVİR NEDİR, HANGİ İLAÇLARDA BULUNUR?

Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelere yayılan covid-19 salgını tedavisini bulmaya yönelik çalışmalardan olumlu cevaplar gelmeye başladı. Son olarak gündeme gelen bu ilacın etken maddesinin virüsü tedavi ettiği bildirilmişti. Haberimizin devamında "Favipiravir nedir" sorusunun yanıtını sizler için derledik.