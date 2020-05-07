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''ne ait Mi-17 helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü

''ne ait Mi-17 helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:55 Son Güncelleme: 7.5.2020 10:38 ABONE OL
Hindistan Hava Kuvvetleri''ne ait Mi-17 helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü

Hindistan'da Hint Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü.6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

Hindistan'da askeri helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettabatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hindistan Hava Kuvvetleri''ne ait Mi-17 helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü
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