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ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi

ordusu, son 24 saatte ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislere ait mevzilere 12 hava operasyonu düzenledi. Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.5.2020 23:30 Son Güncelleme: 7.5.2020 23:30 ABONE OL
Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 9'u başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'ne olmak üzere toplam 12 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Hava operasyonlarında 13 milis ve 5 askeri aracın hedef aldığını kaydeden Kununu, söz konusu milislerin arasında cinayet suçlamasıyla savcılık tarafından hakkında arama emri çıkarılan Muhammed Dahir'in de yer aldığını aktardı.

Kununu ayrıca, Terhune'deki Hafter milislerine yakıt ikmali yapan 3 tankerin de Şuveyrif bölgesinde vurularak kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

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Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi
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