Son dakika haberi: İngiltere’den çarpıcı koronavirüs araştırması: O etnik grupta ölümler 4 kat daha fazla

Son dakika haberi: İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi (ONS) koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yayınladığı istatiksel bilgilerde, çarpıcı veriler paylaşıldı. Edinilen son dakika habere göre; sağlık ve ekonomik şartlar dışında da ırk gibi faktörlerin kişinin virüsten etkilenmesinde etkili olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs siyahi kişilerde daha ölümcül etkiye sahip olduğu açıklandı.

VİRÜSÜN ETKİSİNDEKİ FARK...

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi, koronavirüsün siyahi kişilerde daha fazla ölümcül sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Virüsün etkisindeki farkın; insanların sadece servet, sağlık, eğitim ve yaşam düzenlemelerindeki farklılıklardan kaynaklanmadığını tespit etti.