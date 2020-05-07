Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı! Öldürülen araştırmacı hakkında dikkat çeken detay!

ABD'de silahlı saldırı sonucu evinde öldürülen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Doç. Dr. Bing Liu'nun, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanı olduğu ortaya çıktı.

BOYNUNDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nde asistan olarak görev yapan ve koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten ekipte de yer alan 37 yaşındaki Doç. Dr. Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Liu'nun korkunç cinayetinin ardından komplo teorileri de beraberinde geldi. Doç. Dr. Liu'nun Kovid-19 ile ilgili yürüttüğü bir çalışma nedeniyle öldürüldüğü yönündeki iddialar, Amerikan basınının gündemine oturdu. Ancak polis, saldırganın cinayet sonrası intihar ettiğini ve cinayetin Dr. Liu'nun çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını açıklayarak, katiliyle Liu arasında özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.