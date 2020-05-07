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Son dakika haberi: ile ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı! Öldürülen araştırmacı hakkında dikkat çeken detay!

salgını ile ilgili araştırmalar yapan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Doç. Dr. , salgına ilişkin önemli bulgulara ulaştığını dile getirdikten sonra evinde ölü bulunmuştu. 37 yaşındaki Doç. Dr. Bing Liu'nun ölümünün ardından dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:12 Son Güncelleme: 7.5.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı! Öldürülen araştırmacı hakkında dikkat çeken detay!

ABD'de silahlı saldırı sonucu evinde öldürülen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Doç. Dr. 'nun, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanı olduğu ortaya çıktı.

BOYNUNDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nde asistan olarak görev yapan ve koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten ekipte de yer alan 37 yaşındaki Doç. Dr. Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Liu'nun korkunç cinayetinin ardından komplo teorileri de beraberinde geldi. Doç. Dr. Liu'nun Kovid-19 ile ilgili yürüttüğü bir çalışma nedeniyle öldürüldüğü yönündeki iddialar, Amerikan basınının gündemine oturdu. Ancak polis, saldırganın sonrası intihar ettiğini ve cinayetin Dr. Liu'nun çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını açıklayarak, katiliyle Liu arasında özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.

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Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı! Öldürülen araştırmacı hakkında dikkat çeken detay!
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