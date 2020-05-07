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Son Dakika Haberleri | Sıra dışı belirtileri: Hastalığı atlatanlar KOVİD-19 belirtileri ve dehşeti anlattı

Corona virüsü şu ana kadar 3 buçuk milyonun üzerinde insanı enfekte etti ve ölü sayısı ülkelerinde hızla artıyor. Corona virüsü yayılma hızı, en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde yavaşlarken, belirtileri ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Bilim adamları her gün gizemli yeni corona virüsü ve neden olduğu hastalık olan Covid-19'un semptomları hakkında daha fazla şey öğreniyorlar. Corona virüsü belirtileri nelerdir sorusu her gün vatandaşlar tarafından araştırılırken, yeni vakalar ile virüsün nadir fakat farklı belirtileri de ortaya çıkıyor. Haberimizdeki bilgiler, hem Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hem de başta ABD olmak üzere dünya genelindeki bilgilendirmelerden toplanmıştır. Peki, yüksek ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük dışında corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, detayları ile koronavirüs belirtileri…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:43 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Sıra dışı Corona virüs belirtileri: Hastalığı atlatanlar KOVİD-19 belirtileri ve dehşeti anlattı

Corona virüsü dünya genelinde yayılmaya ve daha fazla insanı öldürmeye devam ederken, belirtileri ile ilgili daha fazla veri elde ediliyor. COVID-19 semptomlarının şiddeti çok hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Bazı insanlar hiçbir belirti göstermeyebilir. Daha yaşlı veya kalp hastalığı, akciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemleri zayıf olan kişiler ciddi hastalık riski altında olabilir. Bu, grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarında görülenlere benzemektedir.

SIRADIŞI BELİRTİLER VAR

Ateş, öksürük ve nefes darlığı tüm Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda bulunur. Ancak virüsün ek sinyalleri var, bazıları soğuk algınlığı veya grip gibi ancak bazıları daha sıradışı… Bir hasta, gece bir anda yaşamaya başladığı dehşeti anlattı ve halisünasyonlar gördüğünü belirtti.

Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...

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Son Dakika Haberleri | Sıra dışı Corona virüs belirtileri: Hastalığı atlatanlar KOVİD-19 belirtileri ve dehşeti anlattı
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