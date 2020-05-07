Son dakika: İnsan üzerinde denenmeye başlanan coronavirüs aşısını bulan ekipteki doktordan karamsar sözler: Bu yıl beklemeyin...

Koronavirüs ile tüm dünyanın ortak cephedeki mücadelesi sürüyor. 60 milyon kişinin öldüğü İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en büyük olay olan koronavirüs salgını bazı ülkelerde kontrol altına alınsa da, aşı olmadan kesin bir çözüm beklenmiyor. Ülkeler tedbirli şekilde kısıtlamaları kaldırmayı denerken, ikinci dalgalarla büyük şoklar yaşıyor. Koronavirüs aşısı için tüm dünya seferber oldu. Bilim insanları farklı tekniklerde aşı geliştirmek için harıl harıl çalışırken, bazen umutlu bazen de karamsar açıklamalar gelebiliyor.

İnsan üzerinde denenmeye başlayan aşının ekibinde çalışan Dr. Mark Mulligan CNN yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dr. Mulligan karamsar ifadeler kullandı, "Aşıyı bu yıl beklemeyin. Seneye nisan, mayıs ayında aşının bulunmuş olması bir başarı olur" dedi.

Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, "Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

"NİSAN VE MAYISA KADAR BEKLEMEYİN"

Aşı geliştirilme süreci olarak bir yılın çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Mulligan, "Gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar aşı beklemeyin" ifadesini kullandı.

Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, "Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Bu aslında en önemli aşamadır. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağı sorusuna cevap ararız, bu aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır. Bu süreç aylar sürebilir. Ben bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında kesinlikle bir cevap bulacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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