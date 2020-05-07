Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İnsan üzerinde denenmeye başlanan coronavirüs aşısını bulan ekipteki doktordan karamsar sözler: Bu yıl beklemeyin...

: İnsan üzerinde denenmeye başlanan aşısını bulan ekipteki doktordan karamsar sözler: Bu yıl beklemeyin...

haberi... Dünyayı esir alan coronavirüse karşı aşı yarışı başladı. Birçok ülke aşıyı bulmak için geniş bütçeler ayırırken, bilim insanları seferber oldu. İnsan üzerinde denenmeye başlayan aşının sahibi Pfizer ve BioNTech ile çalışan Dr. Mark Mulligan CNN yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın heyecanla beklediği aşı ile ilgili karamsar konuşan Dr. Mark Mulligan, "Aşıyı bu yıl beklemeyin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 10:08 Son Güncelleme: 7.5.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika: İnsan üzerinde denenmeye başlanan coronavirüs aşısını bulan ekipteki doktordan karamsar sözler: Bu yıl beklemeyin...

Koronavirüs ile tüm dünyanın ortak cephedeki mücadelesi sürüyor. 60 milyon kişinin öldüğü İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en büyük olay olan koronavirüs salgını bazı ülkelerde kontrol altına alınsa da, aşı olmadan kesin bir çözüm beklenmiyor. Ülkeler tedbirli şekilde kısıtlamaları kaldırmayı denerken, ikinci dalgalarla büyük şoklar yaşıyor. Koronavirüs aşısı için tüm dünya seferber oldu. Bilim insanları farklı tekniklerde aşı geliştirmek için harıl harıl çalışırken, bazen umutlu bazen de karamsar açıklamalar gelebiliyor.

İnsan üzerinde denenmeye başlayan aşının ekibinde çalışan Dr. Mark Mulligan CNN yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dr. Mulligan karamsar ifadeler kullandı, "Aşıyı bu yıl beklemeyin. Seneye nisan, mayıs ayında aşının bulunmuş olması bir başarı olur" dedi.

Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, "Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

"NİSAN VE MAYISA KADAR BEKLEMEYİN"

Aşı geliştirilme süreci olarak bir yılın çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Mulligan, "Gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar aşı beklemeyin" ifadesini kullandı.

Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, "Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Bu aslında en önemli aşamadır. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağı sorusuna cevap ararız, bu aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır. Bu süreç aylar sürebilir. Ben bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında kesinlikle bir cevap bulacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'den korkutan Corona virüs açıklaması: Asıl yıkımı o ülkeler görecek Dünyayı sarsan rapor ortaya çıktı! Daha ölümcül... İşte merak edilen o normalleşme planı! 4 aşamalı olacak ve...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İnsan üzerinde denenmeye başlanan coronavirüs aşısını bulan ekipteki doktordan karamsar sözler: Bu yıl beklemeyin...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA