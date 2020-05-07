Virüsün merkezinde okullar açıldı

Salgının çıkış noktası olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, okullar açıldı. Bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü. Dezenfekte edilen okullarda, sınıf düzenlemelerinde de değişiklikler yapıldı. Okul kapılarına termal kameralar konuldu. Öğrenciler de maskelerini takarak ders başı yaptı. Üniversite öğrencileri ve üst sınıfları kapsayan okula dönüş kararında, henüz küçük sınıflar yer almadı. Eyalette 32 gündür vaka yok.Bu arada dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 795 bin 660, ölüm sayısı 262 bin 741, iyileşen sayısı ise 1 milyon 279 bin 400'e çıktı.369 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam kayıp 29 bin 684'e yükseldi. 52 günlük karantina sona ererken İtalyanlar park ve bahçelere akın etti.Can kaybı son 24 saatte 278'e çıktı. Toplam ölüm sayısı ise 25 bin 809 oldu.Hayatını kaybedenlerin sayısı 649 artarak toplam 30 bin 76'ya ulaştı.Dün de 244 kişi öldü, toplam kayıp 25 bin 857. OHAL 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.Can kaybı 6 bin 418'e yükseldi.10 bin 559 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 165 bin 929'a, can kaybı bin 537'ye çıktı. Kültür Bakanı Olga Lyubimova, koronaya yakalandı.