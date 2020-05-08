Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:13 ABONE OL
Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

Bakan Firuz'un birkaç gündür ev karantinasında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan'da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka sayısı 3 bin 563'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 oldu.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA