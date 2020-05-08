Cesur hemşire

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile savaşta ön cephede yer alan sağlıkçılarla bir araya geldi. Ulusal Hemşireler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleştirilen buluşmaya ise Trump ile bir hemşirenin tartışması damga vurdu. Hemşire Sophia L. Thomas, gazetecilerden gelen bir soru üzerine 'sağlık sistemindeki ekipman tedariğinin yetersiz olduğunu, koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını ve kendisinin de haftalardır aynı N95 maskesini kullanmak zorunda kaldığını' söyledi. Bunun üzerine Trump hemşire Thomas'a "Bu sizin için böyle olabilir, ama birçok yerden aldığımız bilgilere göre ekipmanlarda sorun yaşanmıyor. Sorun yaşansa da zaman zaman oluyor" dedi. Hemşire geri adım atmak zorunda kalarak "Haklısınız sayın Başkan" dedi. Ülkede 1 milyon 280 bin 951 vaka var. 76 bin 290 kişi ise yaşamını yitirdi.Öte yandan Koronavirüs salgınının sağlık sistemini Hadeta çökme noktasına getirdiği ABD'de bir hemşirenin itirafları ise yaşananları en acı şekilde gözler önüne serdi. ABD'li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkedeki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, Hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor.Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.ABD'de AP-NORC anket şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre Kovid-19 salgınından finansal olarak en çok etkilenen kesimin, "renkli" tabir edilen gruba dahil edilen Latin ve Afro-Amerikanlar (siyahi) olduğu sonucu ortaya çıktı. Dün açıklanan verilere göre ise İngiltere'de Kovid- 19 kaynaklı ölüm riski siyahilerde 4 kat daha fazla.ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde 72 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 salgını için, "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu. 'Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyor' diyen Trump, Kovid-19'un günün birinde tamamen yok olacağına inandığını ifade etti.