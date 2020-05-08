Corona virüsü ilacı ile ilgili son dakika haberi! Remdesivir ilacına için bir ülke daha...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsün tedavisi ile ilgili Japonya'da kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce ABD'nin acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanımına izin verdiği Remdesivir, Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandı. Üretici firma Gilead Sciences'ın yasal prosedürler için Japonya'ya Pazartesi günü başvuru yapmasının ardından değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu, ilacın Japonya'da kullanımına yeşil ışık yaktı. Remdesivir'in sınırlı dağıtım hacmi ile etkinlik ve güvenliği hakkında az sayıdaki klinik çalışma nedeniyle sadece durumu ciddi olan hastalarda kullanılacağı aktarıldı.