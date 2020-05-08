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Corona virüsü ilacı ile ilgili ! ilacına için bir ülke daha...

Corona virüsü ile ilgili endişe veren son dakika haberleri gelirken, corona virüsü tedavisi ve ilacı ile ilgli umut verici gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin acil durumlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanımına izin verdiği ilacı, 'da da onaylandı. Remdesivir, acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanılabilecek.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 10:17 ABONE OL
Corona virüsü ilacı ile ilgili son dakika haberi! Remdesivir ilacına için bir ülke daha...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsün tedavisi ile ilgili 'da kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce ABD'nin acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanımına izin verdiği , Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandı. Üretici firma Gilead Sciences'ın yasal prosedürler için Japonya'ya Pazartesi günü başvuru yapmasının ardından değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu, ilacın Japonya'da kullanımına yeşil ışık yaktı. Remdesivir'in sınırlı dağıtım hacmi ile etkinlik ve güvenliği hakkında az sayıdaki klinik çalışma nedeniyle sadece durumu ciddi olan hastalarda kullanılacağı aktarıldı.

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Corona virüsü ilacı ile ilgili son dakika haberi! Remdesivir ilacına için bir ülke daha...
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