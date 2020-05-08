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Hem vatandaşlarımızı tahliye ettik hem başka ülkelere yardımcı olduk

Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Hem vatandaşlarımızı tahliye ettik hem başka ülkelere yardımcı olduk
"KOVID-19 Mücadelesinde Yurt Dışı Operasyonları"nda Türkiye büyük başarılara imza attı. 107 ülkeden 70 bin vatandaşımız yurda getirilirken, Türkiye'de bulunan ülkesine dönmek isteyen 200 bin vatandaşın 20 binine yardım edildi, 3'üncü ülkelerde bulunan 600 vatandaşın da yurtlarına dönmesi sağlandı. Dışişleri Bakan YardımcısıYavuz Selim Kıran, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisinin Türkiye'nin yardımına başvurması zaten Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu ve koronavirüsle mücadeledeki konumunu gösteriyor. Dünyanın 62 ülkesine yardım yapan bir ülkeyiz" dedi. ANKARA
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Hem vatandaşlarımızı tahliye ettik hem başka ülkelere yardımcı olduk
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