İtalya’dan 600 bin göçmene oturma izni

Daha önce Kuzey Afrika'dan gelip Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlere ambargo koyan ve ölüme terk eden İtalya, söz konusu yeni tip koronavirüs salgını olunca kararını değiştirdi. Vaka sayısı 215 bin 258, ölü sayısı 29 bin 684 olan İtalya, 80-85 yaş aralığında nüfusun çok olması ve bu kesimin salgına karşı en savunmasız kitle olması nedeniyle, yaşlılara bakmak ve ekinleri toplamak üzere 600 bin yasadışı göçmene oturma hakkı verme kararı aldı.Bu hakka oy kullanma dahil edilmezken sadece 6 ay için geçerli olacağı belirtiliyor. Daha önce bu görevi Romanya'dan her yıl İtalya'ya gelen 100 bin kadar kişinin yaptığı, ancak salgın nedeniyle uçuşlara izin verilmediği için hükümetin böyle bir çözüm yoluna gittiği ifade ediliyor. Öte yandan salgın yüzünden hapisten çıkarılan mafya üyeleri tekrar cezaevine yollanacak.