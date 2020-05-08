Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.

Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı. Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.

Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide moral desteği | Video

Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.

Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.

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