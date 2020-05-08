Koronavirüs’te 19 kişi kumar masasında basıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece ilçesi Beşyol Mahallesi Akasya Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Bahse konu adreste yapılan kontrollerde, içeride bulunan 19 şahsın iskambil kâğıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde pulların olduğu görüldü.

Yapılan aramalarda Mehmet K. (22) isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 64 adet fişek ele geçirildi.

İş yeri sahipleri de dâhil olmak üzere bahse konu 19 şahsa; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereği toplam 23 bin 275 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden ise 23.360 TL olmak üzere toplam 46 bin 635 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Konu ile ilgili işyeri sahibi 2 şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan, Mehmet K. isimli şahsa ise 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.