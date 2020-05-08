Şehidin cenazesi 41 yıl sonra nakledildi; Vatandaşlar şaşkınlığını gizlemeyedi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mezarlığı, barajda su tutulmaya başlanmasıyla su altında kalacağından mezarların nakledilmesine başlandı. Geçtiğimiz günlerde çalışmalar kapsamında 21 Temmuz 1979'da Mersin'de meydana gelen terör olayında şehit olan Komiser Natık Karadeniz'in naaşı, ailesinin isteği üzerine mezarlıktan çıkarılarak Mersin'e gönderilmesi istendi. Bugün için 30 Nisan'da tören yapıldı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Şehit polisin naaşının gömülü olduğu mezardan çıkarılması sırasında çevrede bulunan vatandaşlar video çekerek şehidin 41 yıl boyunca bedeninin hiç bozulmadığını sanki yeni konulmuş gibi kefenin içerisinde bulunduğunu ifade ettiler. O anları kayıt altına alan vatandaşlar ise gördükleri karşısındaki şaşkınlıklarını gizleyemediler. Video kaydında, "Kefen ve ceset öylece duruyor, şehidimiz çürümemiş öylece duruyor. Allah'ım ne kadar büyüksün. Kafirler inanmaz ama gözümle gördüm"denilerek hayretlerin dile getirilmesi dikkat çekti.

Şehidin cenazesi 41 yıl sonra nakledildi | Video

TERÖR OLAYINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Natık Karadeniz 21 Temmuz 1979 tarihinde Mersin'de meydana gelen terör olayında şehit olmuştu. Şehit Komiser Natık Karadeniz'in mezarı, Karakurt Köyü mezarlığında düzenlenen resmi törenle Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde Mersin Toroslar Akbelen Şehitliği'ne defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.