Son dakika haberi! Coronavirüs ile ilgili kafaları karıştıran araştırma: Cinsel yolla bulaşabilir...

Coronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'de yapılan araştırmada, virüsün spermde yaşayabildiği ve cinsel yolla bulaşabildiği duyuruldu. Bilim ekibi, bunu şaşırtıcı olmadığını belirtti, Ebola ve Zika virüsünü hatırlattı. Yapılan açıklamada, "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" denildi.

KAFALARI KARIŞTIRAN ARAŞTIRMA

Corona virüsünün çıktığı ülke olarak birçok araştırmayı önceden yapma fırsatına sahip olan Çin'de Covid-19'un nasıl yayıldığına dair kafaları karıştıran yeni bir araştırma yapıldı.

Çinli bilim insanları, Shangqiu Şehir Hastanesi'ndeki bazı corona hastalarının spermlerinde corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Ocak ve Şubat aylarında tedavi altına alınan 38 Covid-19 hastasının spermlerini inceleyen bilim insanları bunların yüzde 16'sında virüsün tespit edildiğini açıkladı.

"SPERMDE BULUNUYOR" İDDİASI

JAMA Network Open isimli dergide yayınlanan araştırmada bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve virüsün spermde bu süreçte de bulunduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "SARS-CoV-2'yi bazı Covid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Bilim ekibi, "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

Bilim insanları bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, spermdeki virüsün bulaşıcı olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, "Eğer gelecekte yapılacak araştırmalarda cinsel yolla bulaştığı ortaya çıkarsa, bunu önlemek için daha dikkatli olmak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de diğerlerini etkileyebilir" ifadesini kullandı.

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