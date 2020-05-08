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Son dakika: 'de Kovid-19'da son durum

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'ye yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.5.2020 19:08 Son Güncelleme: 8.5.2020 19:25 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'da son durum
İngiltere'de son 24 saatte 626 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 241'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 626 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 241'e yükseldi. Ülkede 4 bin 639 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 211 bin 364'e ulaştığı ifade edildi.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.
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Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'da son durum
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