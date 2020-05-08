Ukrayna Büyükelçisi’nden 2.dünya savaşı ile ilgi mesaj

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybhia 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sybhia'nın mesajı şöyle:

"Bu sene Avrupa'daki II. Dünya Savaşı'nın bitmesinin 75. Yıl dönümünü kutluyoruz. İnsanoğlu tarihinde en kanlı savaşta hayatını kaybedenleri saygıyla yad ederken Ukraynalılar olarak barış bedelini Avrupa'da herkesten çok iyi biliyoruz.

Gerek Ukrayna, gerek Avrupa, gerekse tüm demokratik dünya, 8-9 Mayıs'ta Anma ve Uzlaşma Gününü ve Nazizme Karşı Zafer Gününü kutlarken bu korkunç savaşta hayatını kaybedenlere saygı gösteriyor.

Ukrayna II. Dünya Savaşı'nın tam merkezindeydi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre bu savaşta 50 ila 80 milyon kadar insan kaybettik. En çok zarar gören Avrupa ülkeleri arasında Rusya – 14 milyon (13%), Ukrayna – 8 milyon (19%), Almanya – 7 milyon (8,5%), Polonya – 6 milyon (17%) yer aldı.

Öldürülen, toplama kamplarında bulunan, sürgün edilen ve göç ettirilen Ukraynalıları göz önünde bulundurursak insan kayıpları açısından Ukrayna en fazla zarar gören ülkelerden biriydi. Savaştan önce Sovyet Ukrayna'sında yaşayan 41,7 milyon insandan 1945 yılında sadece 27,4 milyon insan kalmıştı.

Nazi esaretine alınan 2,8 milyon Sovyet insanından 2,4 milyonu Ukraynalıydı.

Cephe hattı iki defa Ukrayna'nın topraklarından geçti. İlki 1941'de Kızıl Ordu çekilirken ikincisi 1943-1944 yıllarında Kızıl Ordu taarruz ederken oldu. Ukrayna'nın 714 şehri ve 28 bin köyü tamamen veya kısmen yok edildi.

Ukraynalılar Nazizme karşı direnip onu yeniyorlardı ama sadece Kızıl Ordu'nun parçası olarak değil. Eylül 1939'da yaklaşık 120 bin Ukraynalı Polonya Ordusunun içindeyken Hitler saldırısıyla karşılaştı. Gelecek yıllarda 130 bini aşkın Ukraynalı Hitler'e karşı koalisyonun ordularında savaşıyordu (ABD, Büyük Britanya, Kanada, Fransa vb.). Yüz binlerce soydaşımız Nazizme karşı Direniş Hareketi'nin parçası olarak savaştı. Çoğu, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Avusturya, Yugoslavya gibi ülkelerin özgür olması için hayat pahasına savaştı.

1945 yılında Ukrayna ve Belorus II. Dünya Savaşında galibiyeti alan diğer milletlerle beraber BM'nin kurucu ülkeleri olmaya davet edildi. Bu husus Ukrayna ve Belorus halklarının büyük kayıplar verdiklerini kanıtlıyor.

Şunu da hatırlatmak isterim ki, Batı ve doğu cephelerinin bir araya geldiği o meşhur buluşmada Kızıl Ordu tarafında, %60'tan %80'e kadar Ukraynalı askerlerden oluşan Birinci Ukrayna cephesi bulunuyordu.

Bizim için bu Mayıs günleri, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e karşı koalisyonun zaferine katkıda bulunan Ukrayna halkı ve diğer birçok halkının kahramanlığını kutlamak ve 1940'lı yıllarda Avrupa'da barışın yeniden tesisi için savaşan herkesi saygıyla yad etmek için vesile oluyorlar. Öte yandan medeni dünyayı aynı duruma düşmeye zorlayan yeni ortaya çıkmış 'antifaşist'lerin rövanşına müsaade etme hakkımızın olmadığını düşünmek için iyi bir vesiledir."