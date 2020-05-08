Vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 887 bin 969 oldu. 269 bin 2 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 331 bin 249 kişi de iyileşti.22 gündür virüsten ölen kaydedilmiyor. Tüm ülkedeki risk seviyesi düşürüldüFakir ülkeler 3-6 aya zirve yapabilir. 4.7 milyar dolara ihtiyaç var.Son 24 saatte 539 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 30 bin 615'e çıktı.Virüsten ölenlerin sayısı 213 artarak 26 bini geçti.67 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 7 bin 342'ye yükseldi.Son 24 saat içinde 615 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu ülkede şimdiye kadar bir gündeki en yüksek ölüm oldu.Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kovid nedeniyle ertelendi.Bir süredir salgının yeni merkezi olmasından endişe edilen Rusya'da son 24 saat içinde 11 bin 231 yeni vaka tespit edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise şehirdeki Kovid-19 hasta sayısının aslında yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 177 bin 160, Ölü sayısı bin 625, iyileşen sayısı da 23 bin 803.