Vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 887 bin 969 oldu. 269 bin 2 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 331 bin 249 kişi de iyileşti.
Çin:
22 gündür virüsten ölen kaydedilmiyor. Tüm ülkedeki risk seviyesi düşürüldü
Birleşmiş Milletler:
Fakir ülkeler 3-6 aya zirve yapabilir. 4.7 milyar dolara ihtiyaç var.
İngiltere:
Son 24 saatte 539 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 30 bin 615'e çıktı.
İspanya:
Virüsten ölenlerin sayısı 213 artarak 26 bini geçti.
Almanya:
67 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 7 bin 342'ye yükseldi.
Brezilya:
Son 24 saat içinde 615 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu ülkede şimdiye kadar bir gündeki en yüksek ölüm oldu.
Polonya:
Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kovid nedeniyle ertelendi.
Rusya:
Bir süredir salgının yeni merkezi olmasından endişe edilen Rusya'da son 24 saat içinde 11 bin 231 yeni vaka tespit edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise şehirdeki Kovid-19 hasta sayısının aslında yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 177 bin 160, Ölü sayısı bin 625, iyileşen sayısı da 23 bin 803.