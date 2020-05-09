ABD yönetiminden Çinli gazetecilere vize sınırlaması

ABD ve Çin arasında gazetecilere yapılan muameleler ile ilgili gerginlik tırmanırken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da Çinli gazetecilere verilen vizelerin süresine ilişkin yeni bir karar aldı.

Bakanlığın pazartesi günü yürürlüğe girecek kararı doğrultusunda, Çinli gazetecilere verilen vizeler 90 gün ile sınırlı tutulacak, duruma göre bu süre uzatılabilecek. Bu yeni uygulamadan Hong Kong ya da Makaolu gazeteciler etkilenmeyecek. Daha önceki uygulamada, gazeteciler çalıştıkları şirketi değiştirmediği müddetçe 5 yıl boyunca aynı vizeyi kullanabiliyordu.

ÇİN VE ABD ARASINDA "MEDYA SAVAŞI"

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti.

Pompeo, 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini belirterek "ABD hükümeti, bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Çin ise buna karşılık olarak 17 Mart'ta, ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD yönetimi son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından da Pekin'i sorumlu tutuyor.