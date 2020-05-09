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'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi öldü

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 01:52 ABONE OL
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi öldü
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