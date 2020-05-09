Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! DSÖ: "Çiçek hastalığından sonra corona virüsü kürsel bir sınav ile..."

Corona virüsü aşısı ve tedavi aşamaları ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Corona virüsü aşısı hakkında son dakika haberleri Türkiye'de de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çiçek hastalığı ile corona virüsü hastalığını karşılaştıran Ghebreyesus, korkunç gerçeğe dikkat çekti.

"3 BİN YIL BOYUNCA..."

Tarihin akışında çok önemli kırılmalara neden olan bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden Ghebreyesus, "Yok edilene kadar çiçek hastalığı insanlığa en az 3 bin yıl boyunca musallat olmuş ve sadece 20. yüzyılda 300 milyon insanı öldürmüştür. Bu hastalığın ortadan kaldırılması tarihteki en büyük halk sağlığı zaferi olarak duruyor." dedi.