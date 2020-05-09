İçimizdeki İngilizler

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbî yardım malzemesi göndermesi "içimizdeki İngilizler'i" rahatsız etti.Türkiye'deki yayın yapan bazı gazeteler ve yazarlar ile uluslararası medya organları; İngiltere hükümetinin, Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıklamasına rağmen ülkemizi hedef aldı. İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin Türkiye'den gelen sağlık malzemesinin, gerekli standartları karşılamadığı için, Heathrow Havalimanı'ndaki depoda geri gönderilmek üzere bekletildiğine yönelik yalan haber paylaşıldı. İşte o paylaşımlar:"İngiltere, Türkiye'den giden 400 bin ekipmanı standartlara uymadığı için iade ediyor.""İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır"Caka satayım derken rezil olmak böyle bir şey. Vatandaşına bile vermediğin ekipmanı İngilizler'e ver. Onlar beğenmeyip iade etsin. İngilizler, Türkiye'den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor.""Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu önlükler standartlara uymadığı için depoda bekliyormuş. İngiliz Sağlık Bakanlığı iade etmek ve parayı geri almak istiyormuş. 7 düveli dize getiren korona diplomasisi""'İngiltere'nin Türkiye'den aldığı 400 bin koruyucu önlüğün dağıtımına, sağlık personeli için risk oluşturacağı gerekçesiyle izin verilmedi""İngiltere sağlık sistemi Türkiye'den satın alınan bu önlüklere bel bağlamıştı. Fena olmuş.""İngilizler geçirgen buldukları bu kıyafetleri iade edecek. Peki bizim sağlık personelimiz şimdi bu kıyafetleri mi kullanacak?""İngiltere 400 bin malzemeyi Türkiye'ye iade edecek..."Siyasiler ise; İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin yalan haberi üzerinden ülkemizi hedef alan gazetecileri eleştirdi:"Ar kaldıysabu utanç da size yeter. Vazgeçinartık.""CHP enternasyonal bir parti.Yalanlarına Almanya, İngiltere,ABD gibi ülkelerden tekzip geliyorartık""BiriTürk! Biri İngiliz!""Hangisi İngiliz..?"Twitter'da, iddialarındoğru olmadığınıduyurdu. Dışişleri BakanYardımcısı Yavuz SelimKıran da, 400 bin tıbbîmalzemenin iade edeceğiiddiasını yalanladı ve"Türkiye'nin sattığı veyahibe ettiği tıbbi malzemelerdehiçbir sorun yok" dedi.İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı. Chillcott, "Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır" dedi.