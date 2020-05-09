İngiliz rapçi koronaya yenik düştü

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de, Ty adıyla bilinen rapçi Ben Chijioke, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nijerya asıllı 47 yaşındaki rapçi, yakalandığı koronavirüs nedeniyle nisanın başından bu yana tedavi görüyordu. Durumu iyiye giden Chijioke'nın hastalığı geçen hafta zatürreye dönüştü. Yoğun bakıma alınan sanatçı yaşamını yitirdi. 1972'de Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Chijioke'nin ilk albümü 'The Awkward', 2001'de piyasaya çıkmıştı.