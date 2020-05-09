Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz rapçi koronaya yenik düştü

İngiliz rapçi koronaya yenik düştü

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
İngiliz rapçi koronaya yenik düştü
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de, Ty adıyla bilinen rapçi Ben Chijioke, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nijerya asıllı 47 yaşındaki rapçi, yakalandığı koronavirüs nedeniyle nisanın başından bu yana tedavi görüyordu. Durumu iyiye giden Chijioke'nın hastalığı geçen hafta zatürreye dönüştü. Yoğun bakıma alınan sanatçı yaşamını yitirdi. 1972'de Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Chijioke'nin ilk albümü 'The Awkward', 2001'de piyasaya çıkmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz rapçi koronaya yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA