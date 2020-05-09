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Son dakika: 'de coronavirüsten can kaybı 31 bini aştı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587’ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 18:12 Son Güncelleme: 9.5.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de coronavirüsten can kaybı 31 bini aştı

Ülkede bir günde yapılan 96 bin 878 testle 3 bin 896 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 215 bin 260'a çıktı.

"GEVŞEME" YOL HARİTASI YARIN AÇIKLANACAK

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından yarın açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

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Son dakika: İngiltere'de coronavirüsten can kaybı 31 bini aştı
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