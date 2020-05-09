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İşte 18 milyon dolarlık malikane

Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
İşte 18 milyon dolarlık malikane
İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini martta sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin yaşadığı lüks vilanın ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.

8 YATAK ODASI, 12 BANYO
İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor. Çifte evi ayarlayan kişinin Perry'nin yakın arkadaşı ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in olabileceği belirtiliyor.
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İşte 18 milyon dolarlık malikane
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