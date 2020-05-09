SON DAKİKA - Kanadalı bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Corona virüsü tedavisi için yeni umut! Bu yöntem 40 vaka üzerinde denenecek...

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken tüm dünyada tedavi ve aşı çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Kanadalı bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada corona virüsü tedavisi ile ilgili oldukça farklı ve yeni bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Bu kapsamda; çalışmaları devam eden bu yöntem kanı temizlemek için böbrek hastalarında da kullanılan diyaliz makinesi ile gerçekleşiyor. Yapılan açıklamaya göre bu cihaz yardımı ile pozitif vakanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı, daha sonra beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldığı belirtildi. İşte bir grup bilim insanı tarafından gelen umut verici son dakika haberine ilişkin detaylar…

KANADALI BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN YENİ UMUT!

Dünya genelini etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili aşı ve tedavi çalışmaları bilim insanları tarafından gerçekleşmeye devam ederken Kanadalı bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. Diyaliz makinesi ile gerçekleşen bu çalışmayı gerçekleştiren Çalışma grubunun lideri Dr. Chris McIntyre yaptığı açıklamada;

Sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Covid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

İşte yeni gelişmenin ayrıntıları…