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- Kanadalı bilim insanlarından açıklaması: için yeni umut! Bu yöntem 40 vaka üzerinde denenecek...

Tüm dünyada için çalışmalar hızla sürerken Kanadalı bir grup bilim insanı tarafından gelen haberi yeni bir umut kaynağı oldu. Kovid-19 enfeksiyonuna karşı geliştirilen yöntemde; kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi baz alınırken farklı bir tedavi metodu denendiği bildirildi. 'nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılan bu çalışma dünyada ilk kez denenecek. Öte yandan yapılan açıklamada bu tedavi yönteminin durumları kritik olan 40 gönüllü vaka üzerinde test edileceği bildirilirken sonuçların aynı şekilde paylaşılacağı aktarıldı. Tüm dünyayı heyecanlandıran bu gelişme tedavisi olabilecek mi merak ediliyor. İşte Kanadalı bilim insanları tarafından geliştirilen corona virüsü tedavisi ile ilgili tüm detaylar ve son dakika haberi…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.5.2020 10:02 Son Güncelleme: 9.5.2020 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA - Kanadalı bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Corona virüsü tedavisi için yeni umut! Bu yöntem 40 vaka üzerinde denenecek...

ile ilgili haberleri peş peşe gelirken tüm dünyada tedavi ve aşı çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Kanadalı bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada ile ilgili oldukça farklı ve yeni bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Bu kapsamda; çalışmaları devam eden bu yöntem kanı temizlemek için böbrek hastalarında da kullanılan diyaliz makinesi ile gerçekleşiyor. Yapılan açıklamaya göre bu cihaz yardımı ile pozitif vakanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı, daha sonra beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldığı belirtildi. İşte bir grup bilim insanı tarafından gelen umut verici son dakika haberine ilişkin detaylar…

KANADALI BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN YENİ UMUT!

Dünya genelini etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili aşı ve tedavi çalışmaları bilim insanları tarafından gerçekleşmeye devam ederken Kanadalı bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. Diyaliz makinesi ile gerçekleşen bu çalışmayı gerçekleştiren Çalışma grubunun lideri Dr. Chris McIntyre yaptığı açıklamada;

Sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Covid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

İşte yeni gelişmenin ayrıntıları…

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SON DAKİKA - Kanadalı bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Corona virüsü tedavisi için yeni umut! Bu yöntem 40 vaka üzerinde denenecek...
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