Kuveyt Emiri'nden hükümete "harcamaları azaltacak program" çağrısı

Ramazan ayı münasebetiyle televizyondan halka seslenen Sabah, Kuveyt ekonomisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı dış etkilerden korumak gibi kritik ve büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Petrol fiyatlarında, varlık ve yatırım değerlerinde yaşanan keskin düşüşün devletin ödeme gücünü olumsuz etkileyeceğini belirten Sabah, daha önce pek çok defa insan temelli ve doğal kaynakların kullanılacağı bir ekonomi inşasına vurgu yaptığını hatırlattı.

Gündelik hayatın ve yaşam tarzının gözden geçirilerek kaynakların kullanımında tasarruflu olunması gerektiğini kaydeden Sabah, "Hükümeti ve Millet Meclisi'ni, birlikte çalışarak harcamaları azaltacak ve tek bir kaynağa bağımlılığı düşürecek bir program geliştirmeye, gelecek nesillerin de faydalanacağı istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeye çağırdım." diye konuştu.

Şimdiye kadar 7 bin 208 Kovid-19 vakası bulunan ve 47 kişinin salgından yaşamını yitirdiği Kuveyt'te, salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.