Rus doktorlar maskesiz çalışıyor

Son günlerde günlük vaka sayılarında rekor artış yaşanan Rusya'da sağlık çalışanlarının ekipman yetersizliğinden dolayı maskesiz ve koruyucu kıyafetleri olmadan çalıştıkları ortaya çıktı. Ülkedeki birçok kentte, çok sayıda doktora Kovid-19 bulaştı. JAMnews sitesinde yer alan haberde çalıştığı hastanede maskenin bittiğini söyleyen St.Petersburg kentinden bir hemşire, hastane yönetiminin evden maske getirmelerini istediğini belirtti. Moskova'daki Kovid- 19 hastanesinde çalışan bir başka hemşire ise sık sık ekipman değiştirmemek için uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Ülkede son 24 saatte 10 bin 699 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bini geçerken, ölü sayısı bin 723'e yükseldi.Dünya genelinde ise vaka sayısı 3 milyon 989 bin 164 oldu. Ölenlerin sayısı 274 bin 813'e ulaşırken, 1 milyon 374 bin 104 kişi de iyileşti.: Salgından en fazla etkilenen ABD'de can kaybı 78 bini geçti. Vaka sayısı da 1 milyon 312 bin 580 oldu. Ülkedeki salgının ana çıkış noktasının New York olduğu belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha Kovid-19 bulaştığı açıklandı.Dün de 243 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 26 bin 230 oldu. Ülkede yasaklar pazartesinden itibaren kalkacak,Ölüm sayısı son 24 saatte 626 kişi artarak 31 bin 241'e yükseldi. 6 haftalık bir bebek de virüsten can verdi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299vaka sayısı da 260 bin 117'ye çıktı. İlk kez bir kediye virüs bulaştı.23 gündür Kovid-19'dan ölen yok. Son 24 saat içinde sadece bir bulaşma var.