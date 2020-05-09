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Haberler Dünya Haberleri Survivor Elif 2 bölüm önce söylediklerinin tam tersini yaptı…  2020 Survivor Elif Yıldırım Gönen kimdir?

2 bölüm önce söylediklerinin tam tersini yaptı…  2020 Survivor Gönen kimdir?

Yıldırım Gören’den dikkat çeken performans sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu. Elif, tartışmaları samimi bulmadığını söyleyerek adada bu tür münakaşaları sevmediği yönünde bir konuşma gerçekleştirmişti. Survivo son bölüm izleyenler ise gördükleri karşısında şoke oldu. Ersin ve Elif'in de müdahil olduğu tartışma, gerin anlara neden oldu. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de Gören de yarışmanın en çok dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Elif daha çok performansı ve başarısıyla izleyenlerin takdirini toplarken, ağız dalaşı ve atışmalardan hoşlanmadığını pek çok kez dile getirdi. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, nereli ve kaç yaşında? Memleketi ve yaşını öğrenenler şoke oluyor! İşte Elif Yıldırım Gönen hakkında bilinmeyenler…

Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:48 Son Güncelleme: 9.5.2020 18:00 ABONE OL
Survivor Elif 2 bölüm önce söylediklerinin tam tersini yaptı…  2020 Survivor Elif Yıldırım Gönen kimdir?

Televizyon ekranlarının, formatı ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışması Survivor yeni bölümü ile televizyonda seyirci ile buluşuyor. Gören, son bölümlerin en çok dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Ünlüler takımında ter döken , geçtiğimiz bölümlerde ünüler takımına ilk maçı kazandırmış ve izleyenlerin dikkatini üzerine çekmişti. Peki, Survivor Elif kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Haberimizde, , Elif Yıldırım Gören ile ilgili dikkat çeken bilgiler yer almaktadır. Dün TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor 2020 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya bir ödül oyunu oynandı.

OYUN SONRASI DİKKAT ÇEKEN TARTIŞMA

Oyun içinde ve sonrasında Ünlüler takımında tartışmalar yaşandı. 5 Mayıs Salı günü ekrana gelen Survivor 67. bölümde Ünlüler takımından Elif, dün oynanan ödül oyunu sırasında hem karşı takımla hem de kendi takımlarında yapılan laf dalaşından hoşlanmadığını söyledi. Bundan dolayı enerjilerinin dağıldığını söyleyen Survivor Elif, oyunu kaybetmelerinin sebebinin de bu yüzden olabileceğini belirtti. Bundan kısa süre sorna ikinci bir şok yaşandı!

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Survivor Elif 2 bölüm önce söylediklerinin tam tersini yaptı…  2020 Survivor Elif Yıldırım Gönen kimdir?
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