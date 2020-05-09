Survivor Elif 2 bölüm önce söylediklerinin tam tersini yaptı…  2020 Survivor Elif Yıldırım Gönen kimdir?

Televizyon ekranlarının, formatı ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken yarışması Survivor yeni bölümü ile televizyonda seyirci ile buluşuyor. Elif Yıldırım Gören, son bölümlerin en çok dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Ünlüler takımında ter döken Survivor Elif, geçtiğimiz bölümlerde ünüler takımına ilk maçı kazandırmış ve izleyenlerin dikkatini üzerine çekmişti. Peki, Survivor Elif kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Haberimizde, , Elif Yıldırım Gören ile ilgili dikkat çeken bilgiler yer almaktadır. Dün TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor 2020 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya bir ödül oyunu oynandı.

OYUN SONRASI DİKKAT ÇEKEN TARTIŞMA

Oyun içinde ve sonrasında Ünlüler takımında tartışmalar yaşandı. 5 Mayıs Salı günü ekrana gelen Survivor 67. bölümde Ünlüler takımından Elif, dün oynanan ödül oyunu sırasında hem karşı takımla hem de kendi takımlarında yapılan laf dalaşından hoşlanmadığını söyledi. Bundan dolayı enerjilerinin dağıldığını söyleyen Survivor Elif, oyunu kaybetmelerinin sebebinin de bu yüzden olabileceğini belirtti. Bundan kısa süre sorna ikinci bir şok yaşandı!