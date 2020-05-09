Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

ABD Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Peru ve Panamalı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı teklifinde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 01:01 ABONE OL
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra ile telefonda Kovid-19 salgının görüştüğü ve Vizcarra'yı pandemi ile mücadelede gösterdiği kararlılık için tebrik ettiği aktarıldı. Görüşmede Trump'ın Peru'ya sağlık konusunda yardım teklifinde bulunduğu ve iki liderin bu sağlık krizinin aşılmasında iş birliğini sürdüreceklerini kaydettikleri belirtildi. Ayrıca görüşmede, Trump'ın Vizcarra'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği vurgulandı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen ile de Kovid-19 salgını konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump'ın bu ülkeye de virüsle mücadelede ihtiyaç duydukları sağlık ekipmanları konusunda yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Panama'nın pandemi döneminde Panama Kanalı üzerindeki yönetiminin de küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump'ın, Cortizo'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA