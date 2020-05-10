Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çad’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı

’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı

Orta Afrika ülkesi ’ın başkenti Encemine'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 hafta karantina tedbirleri uygulanacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 21:17 ABONE OL
Çad’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla başkent Encemine 2 hafta süreyle karantinaya alındı.

Kargo ve gıda ürünleri taşıyanlar dışında araçların başkente giriş ve çıkışının yanı sıra nüfusun yoğun olduğu kentler arası seyahatler de bu sürede yasaklandı.

Afrika genelinde olduğu gibi Çad'da da test imkanlarının yetersizliği nedeniyle salgınla ilgili sağlıklı raporlara ulaşılamıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, Çad'da şu ana kadar 322 vaka görüldü, 31 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çad’ın başkenti Encemine, Kovid-19'la mücadele kapsamında karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA