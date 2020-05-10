Çin'li profesör SON DAKİKA açıkladı: Corona virüsün en tehlikeli özelliği...



Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ederken uzman isimler konuya yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak; Çinli profesör, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı. "İnsanların konuya sorumlulukla yaklaşması önemli" şeklinde açıklama yapan ünlü profesör erken tespitin önemine vurgu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

UZMAN İSİM SON DAKİKA AÇIKLADI!

Corona virüsü salgını nedeniyle uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak; Çinli virolog Prof. Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüsün en tehlikeli özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna dikkat çekerek bundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...