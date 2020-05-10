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'li profesör açıkladı: virüsün en tehlikeli özelliği...

virüsü salgını ile ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ederken uzman isimler konuya yönelik son gelişmeleri aktarırken önemli noktalara da vurgu yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Çinli virolog tarafından geldi. Covid-19 salgınının en tehlikeli özelliğini açıklayarak bunlardan korunma yollarını açıkladı. Corona virüsü salgının en etehlikeli özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna vurgu yapan uzman isim bunlardan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olamk üzere toplamda dört bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce görülen SARS ve MERS'ten daha riskli olduğunu sözlerine ekleyen uzman ismin son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.5.2020 22:33 Son Güncelleme: 10.5.2020 22:34 ABONE OL
Çin'li profesör SON DAKİKA açıkladı: Corona virüsün en tehlikeli özelliği...


Tüm dünyayı kasıp kavuran virüsü salgınına yönelik haberleri gelmeye devam ederken uzman isimler konuya yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak; Çinli profesör, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı. "İnsanların konuya sorumlulukla yaklaşması önemli" şeklinde açıklama yapan ünlü profesör erken tespitin önemine vurgu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

UZMAN İSİM SON DAKİKA AÇIKLADI!

Corona virüsü salgını nedeniyle uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak; Çinli virolog , yeni tip koronavirüsün en tehlikeli özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna dikkat çekerek bundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

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Çin'li profesör SON DAKİKA açıkladı: Corona virüsün en tehlikeli özelliği...
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