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'de can kaybı 31 bin 855'e yükseldi

Son dakika haberine göre 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 18:27 Son Güncelleme: 10.5.2020 19:36 ABONE OL
İngiltere'de can kaybı 31 bin 855'e yükseldi
İngiltere'de son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi. Ülkede 3 bin 923 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219 bin 183'e ulaştığı ifade edildi.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.
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İngiltere'de can kaybı 31 bin 855'e yükseldi
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