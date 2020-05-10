Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi

İran, ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi

: hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:52 Son Güncelleme: 10.5.2020 15:55 ABONE OL
İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmalarından endişe ettiklerini ve Washington yönetimiyle mahkum takasına hazır olduklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kovid-19'un ABD'de yayılma hızına dikkat çeken Rebii, "ABD hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz." dedi.

Uzun zamandır ABD'yle mahkum takasına hazır olduklarını vurgulayan Rebii, "Dışişleri Bakanımız da tüm mahkumların takası ve konuyla ilgili görüşmeler için hiçbir şart öne sürmediklerini söylemişti fakat ABD şu ana kadar bu konuda cevap vermekten kaçındı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA