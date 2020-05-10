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: "'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, "Astana süreci ülkelerinin devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına" ilişkin haberleri yalanladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.5.2020 22:30 ABONE OL
İran: Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Musevi, "Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, ''Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini'' kaydetti.

Daha önce, Rus medyasında da ''Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları'' iddiaları yer almıştı.

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İran: "Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor"
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