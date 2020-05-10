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'de corona virüsten ölenlerin sayısı 252’ye yükseldi

'de yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 252'ye, vaka sayısı 16 bin 477’ye yükseldi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 05:08 ABONE OL
İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 252’ye yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 252'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 477'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 11 bin 430 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 252’ye yükseldi
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