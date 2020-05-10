Kovid-19’da son durum Milano ‘bomba’ gibi

Küresel salgında dünya genelinde enfekte olan sayısı 4 milyonu geçti. Ölenlerin sayısı 279 bin 279'a ulaşırken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 425 bin 105 oldu.Avrupa'da koronavirüsün ilk vurduğu ülke olan İtalya'da ölenlerin sayısı 30 bin 395'e ulaştı. Vakalar da bin 83 daha artarak 218 bin 268'e yükseldi. Buna rağmen yasakların kalkmasıyla Milano ve diğer kent sokakları cıvıl cıvıl. İtalyan bir doktor yasakların kalkması ve havaların ısınmasıyla insanların sokaklara çıktığı Milano'yu "bomba" olarak tanımladı.Virüsün çıkış noktası olan ülkede yeni ölüm yok. Ülkedeki aktif vaka sayısı 208'e düştü.North Rhine-Westphalia kasabasında bir fabrika çalışanlarında koronavirrüs çıkması üzerine tüm kasabada yasaklar tekrar geri getirildi. Ölü sayısını 7 bin 543'e, vaka sayısının ise 171 bin 264'e çıktığı ülkedeki camiler yeniden ibadete açıldı.: Hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 478'e çıktı. Toplam vaka sayısı 262 bin 783.Salgından en fazla etkilenen New York'ta, bir hastanenin 4 bin çalışanına tatil paketi hediye edildi. Ülkede her gün binlerce kişi virüse yakalanıyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 341 bin 281. Ölü sayısı ise 79 bin 823. Ancak, onlarca eyalette tedbirler kısmi olarak kaldırıldı.Ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Toplam vaka sayısı 148 bin 670'e ulaştı.Son günlerde günde 10 binin üzerinde vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 200 bine yaklaştı. Ölü sayısı bin 827'ye yükseldi. Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.: Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 589'a yükseldi. Vaka sayısı ise 106 bin 220.Karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı. 293 kişinin hayatını kaybettiği ülkede karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.